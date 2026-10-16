एक भविष्यवाणी ने ली पुजारी की जान, मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने पिता-पुत्र को किया गिरफ्तार 

संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। भोरा कला में गुंबद वाले शिव मंदिर के पुजारी देवानंद भारती की हत्या का पुलिस ने राजफाश किया है। पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया गया है।

बेटा होने की भविष्यवाणी के फेल होने और पड़ोसी से रंजिश के चलते उसे फसाने के लिए दोनों ने पुजारी की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने दो तमंचे और हत्या में प्रयुक्त की गई बाइक बरामद की है।

एसपी देहात अक्षय संजय महाडीक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए पिता हाशिम व पुत्र जिशान मूल रूप से सिसौली के रहने वाले हैं और भोरकला में रह रहे हैं। आरोपित जिशान का कहना था कि पुजारी ने उन्हें बेटा होने की भविष्यवाणी करते हुए पत्नी को दवाई खिलाने के लिए दी थी। भविष्यवाणी फेल हो गई जिससे पिता व पुत्र नाराज थे।