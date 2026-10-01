मेरठ और बिजनौर के बेटों की बड़ी उड़ान: मृणाल को US में गूगल व उज्ज्वल को जर्मनी के सिटिजन ग्रुप में बड़ी जिम्मेदारी 

मेरठ (वि)। वेस्ट यूपी के दो युवाओं ने अपनी प्रतिभा से दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनियों में नियुक्ति पाई है। मेरठ के मृणाल अहलावत को गूगल में टेक्निकल हेड और बिजनौर के उज्ज्वल देशवाल ने जर्मनी में सिटिजन ग्रुप के हेल्थकेयर कारोबार के हेड की जिम्मेदारी मिली है।

दौराला निवासी रवि चौधरी व जितेन्द्र सिंह ने बताया कि 32 वर्षीय मृणाल अहलावत, मौसम विज्ञान विभाग के उपमहानिदेशक (डीडीजी) पद से सेवानिवृत्त विरेंद्र सिंह और नम्रता सिंह के पुत्र हैं। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने मृणाल अहलावत को गूगल में टेक्निकल हेड के पद पर नियुक्त किया है। मृणाल ने 27 सितंबर 2026 को कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू स्थित गूगल परिसर में अपना कार्यभार ग्रहण किया।