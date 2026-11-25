जागरण संवाददाता, मेरठ। 'तुम्हारी जवानी किस काम की है, मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है। इसका बदला कौन लेगा?' इंटरनेट मीडिया के जरिये युवाओं को कट्टरपंथ की राह पर धकेलने के लिए इसी तरह के संदेशों का सहारा लिया जा रहा था। मेरठ के उजैद को भी करीब तीन साल तक वीडियो और आडियो के जरिये प्रभावित किया गया। उसे मजहबी भावनाएं भड़काने के साथ जन्नत और हूरों का लालच देकर आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया गया था।

पूछताछ में उजैद ने बताया कि नवंबर माह में जम्मू के आर्मी चेस्ट पोस्ट पर फिदायीन हमला करना था। अचानक ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने साजिद को दबोच लिया था। इसलिए हमला करने में कामयाब नहीं हो सकें। तब से उजैद फरार चल रहा था।

एसपी सिटी विनायक भोसले ने बताया कि उजैद को लगातार भारत विरोधी वीडियो और भड़काऊ सामग्री भेजी जाती थी। इन संदेशों के जरिये उसे बताया जाता था कि मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का बदला लेना जरूरी है। ऐसा करने पर उसे जन्नत मिलने और वहां हूरें मिलने का भरोसा दिलाया जाता था। धीरे-धीरे उसके मन में बदले की भावना पैदा कर उसे आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करने का प्रयास किया गया।