मेरठ में बनेगा 550 एकड़ का विशाल औद्योगिक क्षेत्र, फ्लैटों में चलेंगी फैक्ट्रियां; इन गांवों से खरीदी जाएगी भूमि

प्रदीप द्विवेदी, मेरठ। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो एमएसएमई के महत्वपूर्ण केंद्र मेरठ को जल्द ही सरकारी स्तर पर नए औद्योगिक क्षेत्र की सौगात मिल सकती है। शहरी विकास से घिरे गांव रिठानी, मोहकमपुर, कुंडा और सुंदरा उर्फ पूठा से जमीन खरीदकर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी है।

महत्वपूर्ण बात यह कि औद्योगिक क्षेत्र वृहद आकार यानी 550 एकड़ का होगा। दूसरा, इसमें सामान्य प्लाट कम होंगे। यहां फ्लैटेड फैक्ट्री कांप्लेक्स बनाए जाएंगे। यानी, एक ही बिल्डिंग में कई फ्लोर पर फैक्ट्री स्थापित करने की सुविधा मिलेगी। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के इस प्रस्ताव का औद्योगिक संगठनों ने स्वागत किया है। उद्यमियों का कहना है कि शहर में भूमि उपलब्ध होने के बाद भी उसका विकास नहीं किया गया था। ऐसे में छोटा मवाना तक औद्योगिक इकाइयां स्थापित करनी पड़ीं। औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि खरीद पर 1,669 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना से की जाएगी। मेडा जल्द ही शासन को इसका प्रस्ताव भेजेगा।