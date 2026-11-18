जागरण संवाददाता, मेरठ। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए 54 वीं राज्य बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन सोमवार को आरजी इंटर कालेज में किया गया।

प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण एवं तकनीकी नवाचार कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने माडल प्रस्तुत किए। इन प्रस्तुत माडलों ने निर्णायकों के साथ सभी का ध्यान खींचा।

प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि सह जिला विद्यालय निरीक्षक पारूल वर्मा व प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने किया। कहा कि आज का युग विज्ञान एवं तकनीक का युग है।

विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं नवाचार की भावना विकसित करना समय की आवश्यकता है। ऐसे आयोजन बाल विज्ञानियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ भविष्य के वैज्ञानिक एवं नवप्रवर्तक बनने की प्रेरणा देते हैं।

प्रदर्शनी में जूनियर स्थिर संवर्ग एवं जूनियर क्रियाकारी संवर्ग में कक्षा छह से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों तथा अध्यापक संवर्ग में शिक्षकों ने अपने नवाचारपूर्ण माडल प्रस्तुत किए। दो दिवसीय जनपद स्तरीय प्रदर्शनी में जिले के करीब 49 विद्यालयों के 138 बाल विज्ञानियों एवं सात शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं।

निर्णायक मंडल में शामिल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. राजीव कुमार, डॉ. शीतल पांडेय, व सुशील कुमार ने सभी माडलों का अवलोकन कर मूल्यांकन किया। जिला समन्वयक भूपेंद्र सिंह, नोडल अधिकारी रेनू, एसआरजी रुचिरा चंदेल व आरजी की प्रधानाचार्य अंजू रानी व जिला विज्ञान क्लब समन्वयक दीपक शर्मा मौजूद रहे।

स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन को खूब मिली सराहना राजकीय इंटर कालेज पूठखास के दसवीं कक्षा के छात्र व बाल विज्ञानी वंश ने अपने शिक्षक विचित्र कुमार के निर्देशन में स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर अपना माडल तैयार किया है। छात्र ने आधुनिक संकेतों के माध्यम से ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए एक आरडिनो, अल्ट्रासोनिक सेंसर व जंपर वायर से यह माडल तैयार किया है।

इस मॉडल में लगाए सेंसर की खास बात यह है कि ट्रैफिक चौराहे पर उस लाइन की गाड़ियां पहले निकलेगा, जिसमें अधिक संख्या में वाहन खड़े होंगे। यानि यदि किसी लाइन में 10 गाड़ियां हैं। दूसरी में तीन गाड़ियां खड़ी हैं तो पहले 10 गाड़ियां निकलेंगी। अभी रेड, ग्रीन व येलो लाइटें एवं टाइम के हिसाब से ट्रैफिक चलता है।