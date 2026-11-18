संवाद सहयोगी, लडभड़ोल (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक दर्दनाक कार हादसे में छह लड़कों की मौत हो गई। हादसा जिले के लडभड़ोल क्षेत्र में हुआ है। कार सड़क से अनियंत्रित होकर करीब 250 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में जान गंवाने वालों में कुछ नाबालिग भी बताए हैं।

रात को हुआ हादसा, अगले दिन चला पता जोगेंद्रनगर के सिमस क्षेत्र में मंगलवार रात को यह हादसा हुआ। हादसे का पता तब चला जब किसी व्यक्ति ने बुधवार को दोपहर बाद कार को खाई में गिरी देखी। इसके बाद रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया।

मृतकों में नाबालिग भी बताया जा रहा है कि लडभड़ोल बाजार में दुकान और अपना व्यवसाय चलाने वाले लोगों के यह बच्चे सिमस में किसी नामकरण समारोह में गए थे। वहां से वापस आते वक्त इनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। मृतकों में कुछ नाबालिग भी हैं।