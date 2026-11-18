हिमाचल प्रदेश के मंडी में बड़ा हादसा, खाई में कार गिरने से 6 लोगों की मौत
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लडभड़ोल क्षेत्र में एक दर्दनाक कार हादसे में छह लड़कों की मौत हो गई। कार 250 फीट गहरी खाई में गिर गई।
HighLights
मंडी में कार हादसे में छह नाबालिग लड़कों की मौत।
लडभड़ोल क्षेत्र में 250 फीट गहरी खाई में गिरी कार।
हादसा रात को हुआ, अगले दिन दोपहर में पता चला।
संवाद सहयोगी, लडभड़ोल (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक दर्दनाक कार हादसे में छह लड़कों की मौत हो गई। हादसा जिले के लडभड़ोल क्षेत्र में हुआ है। कार सड़क से अनियंत्रित होकर करीब 250 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में जान गंवाने वालों में कुछ नाबालिग भी बताए हैं।
रात को हुआ हादसा, अगले दिन चला पता
जोगेंद्रनगर के सिमस क्षेत्र में मंगलवार रात को यह हादसा हुआ। हादसे का पता तब चला जब किसी व्यक्ति ने बुधवार को दोपहर बाद कार को खाई में गिरी देखी। इसके बाद रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया।
मृतकों में नाबालिग भी
बताया जा रहा है कि लडभड़ोल बाजार में दुकान और अपना व्यवसाय चलाने वाले लोगों के यह बच्चे सिमस में किसी नामकरण समारोह में गए थे। वहां से वापस आते वक्त इनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। मृतकों में कुछ नाबालिग भी हैं।
सीसीटीवी फुटेज में दुकान पर दिखे
बुधवार सुबह तक बच्चे घर नहीं पहुंचे तो स्वजन ने इनकी तलाश की। सीसीटीवी कैमरा में यह एक दुकान पर दिखे। इसके बाद दोपहर के समय क्षेत्र के व्यक्ति ने कार खाई में गिरी देखी। ऐसे में जब मौके पर पहुंचे तो छह के छह गाड़ी में ही पड़े थे।
अस्पताल पहुंचाने पर सभी मृत घोषित
मौके पर तुरंत 108 एंबुलेंस के जरिये सबको निकाला गया, लेकिन जब लडभड़ोल अस्पताल ले जाया गया तो सबको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कररही है।
हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। जवान बच्चों की मौत से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी एक ही गांव के निवासी हैं।
यह भी पढ़ें: बहन को भगाने पर भाई ने आरोपी के पिता को मारी गोली, सिरमौर पुलिस ने 8 दिन बाद सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।