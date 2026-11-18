जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पुलिस ने 8 दिन बाद ब्लाइंड मर्डर गुत्थी सुलझाई है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि मृतक का बेटा आरोपित युवक की बहन को भगाकर ले गया था। इसी रंजिश में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

बाइक पर सवार खजान सिंह को मारी थी गोली पुलिस के अनुसार 10 नवंबर 2026 की सुबह करीब 7:20 बजे रविंद्र सिंह अपने भाई खजान सिंह के साथ मोटरसाइकिल नंबर एचपी 71ए-4396 पर चांदपुर धार से अपने घर क्यारटा पिपलटी लौट रहा था। इसी दौरान कोटी उतरोऊ मोड़ के पास अचानक धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। कुछ ही पल बाद मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा खजान सिंह नीचे गिर गया।

हेलमेट में मिली थी गोली रविंद्र सिंह जब घर पहुंचा तो उसने हेलमेट की जांच की। हेलमेट के पिछले हिस्से में छेद था और उसके अंदर से चांदी रंग की धातु की एक गोली बरामद हुई। उसके सिर और पीठ पर भी चोटें आई थीं। इसी बीच उसे सूचना मिली कि उसके भाई खजान सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई है। इसके बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाकर हत्या करने का संदेह जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई।