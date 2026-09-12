मेरठ के पॉश इलाके में 10 फीट का अजगर: PVS मॉल के मालिक के घर के पास मची खलबली

जागरण संवाददाता, मेरठ। कमिश्नरी आवास चौराहे पर शुक्रवार रात पीवीएस माॅल के मालिक के मकान के निकट पेड़ पर अजगर चढ़ गया। इससे वहां खलबली मच गई। माॅल मालिक के बेटे पीयूष ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने पेड़ पर से अजगर को पकड़ का नीचे उतारा। अजगर की लंबाई करीब 10 फीट है।

शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे अजगर को देख राहगीरों के होश उड़ गए। वहां भीड़ जमा हो गई। इसी बीच अजगर सड़क किनारे खड़े पेड़ पर चढ़ गया। घर के बाहर अजगर होने का शोर शराबा सुनकर पीयूष की माताजी ने उन्हें फोन पर इसकी जानकारी दी।