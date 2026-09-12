ऊपर नमो भारत ट्रेन की तेज चाल, नीचे गड्ढों में फंसा ट्रैफिक; WHO के मानकों को मुंह चिढ़ाती मेरठ की मुख्य सड़क

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर की प्रमुख जीवनरेखा कहें, सबसे अधिक दिन-रात व्यस्त रहने वाली सड़क कहें या फिर दिल्ली से जोड़ने वाला सबसे पुराना मार्ग कहें...ये है दिल्ली रोड। इस रोड के हिस्से में एक और उपलब्धि शामिल है वह है देश का प्रथम रीजनल रैपिड रेल काॅरिडोर। इस सड़क का दुर्भाग्य यह है कि इसके ऊपर सबसे तेज नमो भारत ट्रेन दौड़ती है लेकिन उसके नीचे दौड़ रहे वाहनों की गति राेकने के लिए चौड़े और गहरे गड्ढे अवरोध बनकर खड़े हैं।

दुर्घटना की आशंका से वाहनों की गति धीमी हो गई है। गड्ढों में फंसने से वाहन टकरा रहे हैं और पलट रहे हैं। वाहनों के फंसने से जाम लग रहा है। इस सड़क के मरम्मत की जिम्मेदारी उस सरकारी विभाग एनसीआरटीसी के पास है जो नमो भारत ट्रेन संचालित कर रहा है।

यहां हैं ज्यादा गड्ढे बेगमपुल

जीरो माइल

शाप्रिक्स माल

मोहिउद्दीनपुर हस्तांतरण और मौसम के इंतजार में बढ़ रहे गड्ढे दिल्ली रोड वर्षों पहले पीडब्ल्यूडी के अधीन थी लेकिन नमो भारत कारिडोर के निर्माण के कारण इसे एनसीआरटीसी को दे दी गई थी। अब कारिडोर का कार्य पूर्ण हो चुका है इसलिए इस सड़क को फिर से पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित कर दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी इस सड़क को तब लेगा जब इसका विधिवत निर्माण या मरम्मत हो जाएगी। एनसीआरटीसी बरसात के बाद विधिवत मरम्मत के बाद इस सड़क को हस्तांतरित करेगा। अब यहां समस्या यह है कि बरसात के बीतने का इंतजार किया जा रहा है क्याेंकि हस्तांतरण किया जाना है। उससे पहले जिन गड्ढों की चौड़ाई और गहराई बढ़ रही है उसको लेकर विभाग गंभीर नहीं हैं।