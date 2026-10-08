ट्रैक्टर-ट्राली लेकर मेरठ नगर निगम कार्यालय पहुंचे लोगों ने ताला डाला; जर्जर सड़कों व जलभराव को लेकर रोष, धरना किया शुरू

जागरण संवाददाता, मेरठ। सड़क, शुद्ध पेयजल, जलनिकासी और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित वार्ड छह मोहकमपुर के लोग बड़ी संख्या में क्षेत्रीय पार्षद प्रशांत कसाना के नेतृत्व में ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर गुरुवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचे और निगम कार्यालय में तालाबंदी कर दी। उन्होंने मांगों को लेकर धरना भी शुरू कर दिया।

क्षेत्रीय पार्षद प्रशांत कसाना ने कहा कि 35 साल से शंकर नगर सहित वार्ड के सभी मोहल्लों में जर्जर सड़कें, जल भराव, कूड़ा उठान, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और सफाई की व्यवस्था समुचित ना होने के कारण लोग परेशान हैं। लगातार इन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की ओर से कोई समाधान नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित लोग गुरुवार सुबह 10.30 बजे नगर निगम कार्यालय में धरना शुरू किया। कहा कि जब तक अधिकारी मांगों को लेकर भरोसा नहीं देते धरना जारी रखेंगे।