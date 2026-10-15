मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा होने पर सौरभ राजपूत के स्वजन को मिला सुकून, बताया ऐतिहासिक फैसला

जागरण संवाददाता, मेरठ। सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान व साहिल को फांसी की सजा देने के न्यायालय के फैसले को पुरुष आयोग संस्था की अध्यक्ष बरखा त्रेहान ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकेगी।

बरखा त्रेहान ने बताया कि सौरभ राजपूत की हत्या के बाद से ही उन्होंने इस मामले को विभिन्न मंच पर मजबूती से उठाया। वह सौरभ राजपूत के स्वजन से मिली तथा हर संभव मदद की। मुस्कान के स्वजन से मिलकर इस कृत्य की निंदा करने को कहा। इसके बाद ही उन्होंने मुस्कान को फांसी देने का बयान दिया।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में न्यायालय को इसी तरह के सख्त कदम उठाने चाहिए। मुस्कान व साहिल को जल्द फांसी मिले, इसके लिए वह प्रयास करेंगी। सौरभ हत्याकांड में पुलिस द्वारा काटा गया नीला ड्रम फाइल फोटो। जागरण सौरभ हत्याकांड का निर्णय सुनाने की तारीख 14 अक्टूबर पहले से तय थी। जिला जज की अदालत के बाहर सुबह 10 बजे से ही मीडिया जुटा था। साढ़े 10 बजे जिला कारागार से मुस्कान और साहिल को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जोड़ा गया।