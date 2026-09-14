VIDEO: मेरठ मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट बंद होते ही मची चीख-पुकार, 'शीशे' की बदौलत बची इसमें फंसे 3 लोगों की जान  

जागरण संवाददाता, मेरठ। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के समीप स्थित लिफ्ट संख्या दो अचानक बीच में ही बंद हो गई। लिफ्ट के अंदर एक वृद्ध महिला मरीज अपने दो तीमारदारों के साथ मौजूद थीं। लिफ्ट रुकते ही जब दरवाजे नहीं खुले, तो अंदर मौजूद लोग घबरा गए और मदद के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगे।

संयाेग से लिफ्ट में शीशा लगा हुआ था। लिफ्ट के बाहर बैठे अन्य तीमारदारों ने अंदर फंसे लोगों की बदहवासी और हरकतों को तुरंत देख लिया, जिससे स्थिति का समय रहते पता चल सका। भीड़ ने किया बचाने का प्रयास, लिफ्टमैन ने चाबी से खोला दरवाजा अंदर फंसे लोगों को देखकर बाहर सुरक्षा गार्ड सुनील कुमार ने तत्परता दिखाई और तुरंत लिफ्टमैन को हादसे की सूचना दी। इस बीच लिफ्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घबराए हुए लोगों ने फंसे मरीजों को निकालने के लिए लिफ्ट के दरवाजे पर लात मारी और हाथों से दरवाजे को खींचकर खोलने का प्रयास किया।