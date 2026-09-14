मेरठ केसरगंज मस्जिद विवाद: मौलवी और बेटे की गिरफ्तारी, गोली मारने की धमकी का आरोप

जागरण संवाददाता, मेरठ। केसरगंज मंडी में मस्जिद में हुए निर्माण को लेकर रविवार को फिर हंगामा हुआ। आरोप है कि मस्जिद पहुंचे हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व व्यापारियों के साथ मौलाना व उनके बेटे ने बदसुलूकी की। रेलवे रोड थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच आरोपित पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया।

यह है पूरा मामला तीन दिन पहले उक्त मस्जिद में निर्माण को लेकर हंगामा हुआ था। पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया था। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने बताया कि रविवार को कुछ मीडियाकर्मी यहां मस्जिद निर्माण को लेकर चल रहे विवाद की कवरेज करने आए थे। वह भी वहां पहुंच गए।

स्थानीय व्यापारी ईश्वर चंद कंसल व नरेंद्र गोयल समेत अन्य व्यापारी भी आ गए। आरोप है कि इस दौरान मस्जिद के मौलवी मोहम्मद कमर ने उनसे बदसुलूकी की। मौलाना के बेटे साद ने मौजूद लोगों को ईंट मारने की कोशिश की। पिता-पुत्र ने गोली मारने की भी धमकी दी।