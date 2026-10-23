मेरठ इनर रिंग रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी, दीपावली के बाद किसानों से जमीन खरीदेगा मेडा

जागरण संवाददाता, मेरठ। इनर रिंग रोड के महत्वपूर्ण हिस्से 5.7 किमी के निर्माण का खाका खींचा गया है। इसमें से 3.6 किमी लंबे हिस्से को बनाने की जिम्मेदारी मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) को दी गई है।

मेडा दो हिस्से में इसका निर्माण करेगा-पहला वेदव्यासपुरी से दिल्ली रोड तक और दूसरा शताब्दीनगर से जुर्रानपुर रेलवे लाइन के पास तक। मेडा दूसरे हिस्से के लिए जुर्रानपुर व गूमी गांव से जमीन की खरीद दीपावली के बाद करेगा।

हालांकि दीपावली से पहले ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला दर निर्धारण एवं क्रय समिति की बैठक होगी। जमीन खरीदने के बाद मेडा उसे सड़क निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित करेगा। इस हिस्से में पूठा के पास रेलवे लाइन पर सेतु निगम ओवरब्रिज बनाएगा।