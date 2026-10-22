सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर को डबल करने का काम शुरू, दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर जाम से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर यातायात सुगम बनाने के लिए सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर को दोहरा करने का काम इस सप्ताह शुरू हो सकता है। निर्माण कार्य के लिए फ्लाईओवर के नीचे बने यू-टर्न को बंद किया जाएगा।

नवरात्र और दुर्गापूजा के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए निर्माण कार्य शुरू करने की योजना टाल दी गई थी। पीडब्ल्यूडी ने बीते दिनों निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया के तहत यू-टर्न बंद कर खोदाई का कार्य शुरू किया था, लेकिन त्योहार के दौरान यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए काम रोक दिया गया था। वाहनों को फ्लाईओवर की सुविधा नहीं मिलती दरअसल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर का निर्माण वर्ष 2001 में एकल कैरिजवे के रूप में किया गया था। वर्तमान में नेहरू प्लेस से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट की ओर जाने वाले वाहन चालक इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट की ओर से आने वाले वाहनों को फ्लाईओवर की सुविधा नहीं मिलती है। ऐसे में द्वारका और एयरपोर्ट की ओर से नेहरू प्लेस, गोविंदपुरी, आंबेडकर नगर और महरौली जाने वाले वाहनों को फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर चलना पड़ता है।