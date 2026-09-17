होमगार्ड भर्ती परीक्षा: इंजेक्शन लेकर दौड़ लगा रहे अभ्यर्थी, स्टेडियम में शौचालय से मिले रैपर और सिरिंज

जागरण संवाददाता, मेरठ। होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा न्यूट्रीशनल सप्लीमेंट इंजेक्शन प्रयोग करने की आशंका है। कैलाश प्रकाश स्टेडियम के शौचालय के बाहर इंजेक्शन और सिरिंज के रैपर मिले हैं। इससे लगता है कि अभ्यर्थी चोरी-छिपे इनका प्रयोग कर रहे हैं।

पालीबायान इंजेक्शन का प्रयोग शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है। पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के बाद शौचालय के पास से रैपर हटवाए, लेकिन काफी रैपर अभी भी वहां पड़े हैं। पुलिस ने चौकसी बढ़ाई एहतियातन शौचालयों के आसपास और स्टेडियम के बाहर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, ताकि अभ्यर्थियों पर नजर रखी जा सके। साथ ही सभी को चेतावनी दी जा रही है कि दौड़ के दौरान किसी प्रकार के इंजेक्शन टेबलेट आदि का प्रयोग न करें।

स्टेडियम के शौचालय के आसपास जांच के दौरान न्यूट्रीशनल सप्लीमेंट इंजेक्शन के रैपर और सिरिंज पड़ी मिलीं। इनमें सबसे ज्यादा पालीबायान इंजेक्शन के रैपर हैं। माना जा रहा है कि ऊर्जा बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी इनका प्रयोग कर रहे हैं।

नोडल अफसर अवनीश कुमार ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के बाद में भी स्टेडियम में पुलिस लगाई हुई है। भर्ती शुरू होने से पहले शौचालय और स्टेडियम के बाहर भी पुलिस निगरानी करेगी। स्टेडियम में डाक्टरों की टीम भी लगा दी है। चक्कर आने वाले अभ्यर्थियों को ओआरएस का घोल दिया जा रहा है।