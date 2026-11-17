जागरण संवाददाता, मेरठ। शराब पीकर घर आने पर छोटे भाई ने बड़े भाई की सिर में पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। शव को कमरे में बंद कर दिया और मकान का अंदर से ताला लगाकर आरोपित भाई फरार हो गया। सोमवार शाम तक भी मृतक का मोबाइल फोन रिसीव नहीं हुआ तो पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच की तो कमरे से से शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव मोर्चरी भेज दिया। आरोपित भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पांडवनगर जे-ब्लॉक निवासी 65 वर्षीय कमलेश के तीन बेटे 37 वर्षीय नितिन, 35 वर्षीय अनिकेत कुमार और 33 वर्षीय अविरल है। शादी होने के बाद नितिन अपने परिवार संग गढ़ रोड पर किराये के मकान में रहने लगा। अनिकेत व अविरल मां के साथ ही रहते थे। दोनों अविवाहित है।

अनिकेत एसबीआई में संविदा पर नौकरी करता था। यहां से काम छूटने पर वह कपड़े के शोरूम में काम करने लगा। कुछ दिन पहले अनिकेत ने यहां से भी नौकरी छोड़ दी थी और घर पर ही रहता था। पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब 11 बजे अनिकेत शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा था।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार छोटे भाई अविरल ने शराब पीकर घर आने का विरोध किया। इस पर दोनों में झगड़ा हो गया। गुस्से में अविरल ने पत्थर उठाकर अनिकेत के सिर कई वार किए। इससे वह बुरी तरह घायल होकर लहूलुहान हो गया। घायल अवस्था में ही वह अपने कमरे में चला गया।

मां कमलेश की मानसिक स्थिति सही नहीं है। वह अपने कमरे में बेखबर सोती रही। अधिक खून बहने से उसकी रात में मौत हो गई। सुबह अविरल ने कमरे में आकर देखा तो अनिकेत मर चुका था। अविरल ने मकान का अंदर से ताला लगा दिया। शाम को बड़े भाई नितिन ने अनिकेत के मोबाइल पर कई बार फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। इस पर नितिन ने पड़ोसी कपिल कन्नौजिया को घर भेजा।