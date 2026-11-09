दीपावली के बाद मेरठ की हवा हुई जहरीली, 346 के पार पहुंचा AQI

जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपावली पर शहर की हवा जहरीली हो गई। शहर में सबसे अधिक प्रदूषण गंगानगर में रात दर्ज किया गया।

यहां पर रात 1:00 बजे वही गुणवत्ता सूचकांक 346 तक पहुंच गया। शहर के पांच एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से चार में एक्यूआइ 300 से अधिक रहा।

शहर की गली मोहल्लों में जमकर आतिशबाजी हुई। रात 1:00 बजे के बाद भी पटाखे की गूंज सुनाई देती रही। वातावरण में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ने से रात में कुहासा छाया रहा। सुबह 10 बजे गंगानगर 322 और शताब्दी नगर में 319 दर्ज किया गया।