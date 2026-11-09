दीपावली के बाद मेरठ की हवा हुई जहरीली, 346 के पार पहुंचा AQI
दीपावली के बाद मेरठ की हवा जहरीली हो गई, गंगानगर में रात 1 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 346 तक पहुंच गया।
HighLights
दीपावली के बाद मेरठ में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर।
गंगानगर में रात 1 बजे AQI 346 दर्ज किया गया।
शहर के चार स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता 300 से अधिक।
जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपावली पर शहर की हवा जहरीली हो गई। शहर में सबसे अधिक प्रदूषण गंगानगर में रात दर्ज किया गया।
यहां पर रात 1:00 बजे वही गुणवत्ता सूचकांक 346 तक पहुंच गया। शहर के पांच एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से चार में एक्यूआइ 300 से अधिक रहा।
शहर की गली मोहल्लों में जमकर आतिशबाजी हुई। रात 1:00 बजे के बाद भी पटाखे की गूंज सुनाई देती रही। वातावरण में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ने से रात में कुहासा छाया रहा। सुबह 10 बजे गंगानगर 322 और शताब्दी नगर में 319 दर्ज किया गया।
प्रदूषण की धुंध देर दोपहर तक छटने की उम्मीद नहीं है।
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