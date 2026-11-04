मेरठ में वायु प्रदूषण गंभीर: जहरीली हुई हवा, पीएम 2.5 का स्तर 500 तक पहुंचा

जासं, मेरठ। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो रही है। मंगलवार को मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब के मानक से कम जरूर रहा लेकिन शहर के कई इलाके प्रदूषण के अति प्रभावित क्षेत्र बने रहे।

आरटीओ रोड, सेंट्रल मार्केट और सर्किट हाउस से सीएमओ कार्यालय जाने वाली सड़क पर बुरा हाल रहा। उड़ रही धूल स्वास्थ्य के लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न कर रही है। जगह-जगह सड़कों के किनारे केबल बिछाने के लिए गहरे गढ्ढे खोद दिए हैं।

प्रदूषक कणों की मात्रा मापने की उच्चतम सीमा दिल्ली रुड़की बाईपास पर एमआइईटी कालेज स्थित एयर क्वालिटी मानीटरिंग स्टेशन में पीएम 2.5 और 10 की मात्रा 500 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक आंकी गई। यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषक कणों की मात्रा मापने की उच्चतम सीमा है। यह स्थिति दोपहर दो से तीन बजे तक रही।

पल्लवपुरम में शाम सात से रात नौ बजे तक पीएम 2.5 की मात्रा 300 से अधिक रही। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान और पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। उत्तर पश्चिम हवाएं धुएं को एनसीआर की ओर शिफ्ट कर रही हैं।