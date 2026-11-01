मेरठ वालों के लिए अच्छी खबर: रविवार सहित पूरे सप्ताह बन रहे आधार कार्ड, दो केंद्रों पर है यह सुविधा

जागरण संवाददाता, मेरठ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा संचालित बागपत रोड मैफेयर प्लाजा स्थित आधार सेवा केंद्र अब सातों दिन आधार सेवाएं प्रदान कर रहा है।

यहां पर सातों दिन सुबह नौ से शाम छह बजे तक आधार बनाने का कार्य किया जा रहा है। आधार सेवा केद्र प्रभारी प्रमोद कौशिक ने बताया कि यूआइडीएआइ सेंटर पर प्रतिदिन 350 से अधिक आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं।

आवेदकों की सुविधा के लिए प्रतिदिन शाम साढ़े पांच बजे तक टोकन वितरण किए जाते हैं। वहीं, कैंट प्रधान डाकघर स्थित आधार सेवा केंद्र पर भी सुबह आठ बजे से सातों दिन आधार कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है।

आधार कार्ड संबंधित जरूरी तथ्य 5 से 17 वर्ष के बीच ऐसे आवेदक, जिनका आधार कार्ड पांच वर्ष से पहले बन चुका है, ऐसे आवेदकों को 5 से 17 वर्ष के बीच आधार कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य है, यह सेवा यूआइडीएआइ सेंटर पर निश्शुल्क है।

यदि किसी आवेदक ने आयु 5 वर्ष से अधिक होने पर आधार कार्ड बनवाया है और उसकी आयु 15 वर्ष से कम है, उसे भी आधार अपडेट कराना अनिवार्य है, उसके लिए चार्ज लगेगा। इसमें 75 रुपये डेमोग्राफी और 125 रुपये बायोमैट्रिक चार्ज होंगे।

किसी भी आवेदक की जन्म तिथि केवल एक बार और नाम दो बार संशोधित हो सकता है।

कंप्यूटर या लैपटाप से आधार कार्ड में जरूरी दस्तावेज अपलोड करने पर एड्रेस प्रूफ और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

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यहां पैसे निकालने आए लोगों का कहना था कि यह त्योहारो पर ही नहीं, आम दिनों में भी यहां पैसे नहीं रहते हैं। शनिवार और रविवार को तो एटीएम पूरी तरह से खाली मिलते हैं। आरबीआइ के आंकड़ों के अनुसार, मेरठ में चार साल पहले तक 388 एटीएम विभिन्न बैंकों के हुआ करते थे। शहर में बैंक आफ इंडिया, एसबीआइ, पीएनबी, केनरा बैंक के सबसे अधिक एटीएम हुआ करते थे। वर्तमान की बात करें तो अब एटीएम की संख्या घटकर 169 रह गई है। इनमें से भी बच्चा पार्क, रेलवे चौराहा, बेगमपुल और कचहरी के समीप एटीएम तकनीकी समस्या के कारण खराब पड़े हुए है। हालांकि कैश डिपोजिट मशीन शहर में चार ही है, जो पहले से हैं और चालू हालत में है।