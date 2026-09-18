मेरठ में 1500 के लिए छत्ता तोड़ने चढ़ा था युवक, मधुमक्खियों के हमले से 25 फीट नीचे गिरकर मौत

जागरण संवाददाता, मेरठ। पसवाड़ा पेपर्स लिमिटेड के टिन शेड पर लगे छत्ते को तोड़ते समय मधुमक्खियों ने युवक पर हमला बोल दिया। इसके बाद युवक 25 फीट ऊंचे टिन शेड से नीचे गिर गया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को घर पर रखकर स्वजन पेपर मिल के गेट पर धरना देकर बैठ गए।

मिल प्रशासन के 17 लाख रुपये की आर्थिक सहायता करने के बाद स्वजन चले गए।परिसर में 25 फीट ऊंचे टीन शेड पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। गाजियाबाद के ठेकेदार विकास ने छत्ता तोड़ने के लिए 1500 रुपये में राहुल वाल्मीकि को बुलाया था। बुधवार सुबह करीब नौ बजे राहुल छत्ता तोड़ने के लिए टिन शेड पर चढ़ा।