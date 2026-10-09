ऊन रंगने वाली डाई से हरी की जा रहीं सब्जियां, प्रयोगशाला जांच में हुई पुष्टि, सोचिए क्या खा रहे आप?

जागरण संवाददाता, मेरठ। आप बाजार में ताजी, सुंदर और सुडौल दिखने वाली सब्जियां खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इन सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए घातक रंगों और रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। दिखने में ये सब्जियां भले ही ताजा, स्वस्थ और आकर्षक लगें लेकिन रसायनों के प्रयोग से इनकी पौष्टिकता घट जाती है।

पालक, धनिया, मटर, हरी मिर्च, भिंडी, सेम और कुछ अन्य सब्जियों को मैलाकाइट ग्रीन नामक घातक रसायन से रंगकर बेचा जा रहा है। प्रयोगशाला की जांच में इसकी पुष्टि हुई है। इस रसायन का प्रयोग ऊन को चमकीली रंगत देने समेत अन्य औद्योगिक कामों में किया जाता है। यह रसायन खासतौर पर लिवर के लिए नुकसानदेह है।

आठ सैंपल अधोमानक मिले जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने गत जनवरी में पालक, हरा धनिया, मटर, सेम, भिंडी आदि सब्जियों के 22 सैंपल लिए थे। जांच रिपोर्ट के अनुसार, पालक, हरा धनिया, मटर समेत आठ सैंपल अधोमानक पाए गए।

इन्हें स्वस्थ और तरोताजा दिखाने के लिए घातक रसायन मैलाकाइट ग्रीन का प्रयोग किया गया था। जो सैंपल अधोमानक मिले हैं, वे रुड़की रोड स्थित शिवम, दिल्ली रोड स्थित मनोज कुमार, लालकुर्ती से रमेश, सोनू, विकास, आशुतोष, अरविंद, विवेक के के रेहडे से लिए गए थे। प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद टीम ने जांच की तो उक्त विक्रेता इन ठिकानों पर नहीं मिले।