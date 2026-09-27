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पनीर में फार्मेलिन तो हल्दी में लेड क्रोमेट, 11 दुकानों के सैंपल फेल; बिहार में मिलावटखोरों पर होगा एक्शन

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Piyush Pandey
Published: Sun, 27 Sep 2026 07:12 PM (IST)

खाद्य संरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 खाद्य नमूनों में मिलावट पाई है।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

HighLights

  1. खाद्य संरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाया।

  2. पटना सहित विभिन्न जिलों से 11 नमूने मिलावटी पाए गए।

  3. दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा होगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। मिलावटखोरी के विरुद्ध खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा इन दिनों कार्रवाई की जा रही। इस क्रम में अब तक लिए गए नमूनों में से 11 में मिलावट मिली है।

ये नमूने पटना सहित विभिन्न जिलों से लिए गए हैं। अब उन दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमे की तैयारी चल रही। मुकदमा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत होगा, जिसमें तीन माह की जेल और तीन लाख जुर्माने का प्रविधान है।

स्वास्थ्य सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच एवं मानकों के उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

मिलावट के मामले 

1. अररिया: मेसर्स सेंटर फार नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, सिसाउना, बस्ती से हल्दी पाउडर के नमूने में मेटानिल येलो मिला।
2. शेखपुरा: मेसर्स शिव शंकर होटल, बरबीघा से लिए गए बेसन के लड्डू के नमूने में मेटानिल येलो मिला।
3. भोजपुर: मेसर्स संतोष किराना दुकान, शाहपुर से लिए गए हल्दी के नमूने में लेड क्रोमेट पाया गया।
4. जमुई: मेसर्स गोपाल होटल एंड स्वीट्स शाप, महाराजगंज चौक से लिए गए बेसन के लड्डू के नमूने में मेटानिल येलो मिला।
5. पूर्णिया: बनमनखी स्थित मेसर्स मोनाज पोद्दार से लिए गए भिंडी के नमूने में बाहरी/ अतिरिक्त रंग की उपस्थिति पाई गई।
6. सीतामढ़ी: मेसर्स गणपति ट्रेडर्स से लिए गए मल्टी-सोर्स एडिबल वेजिटेबल आयल के नमूने में निर्धारित सीमा से अधिक एसिड वैल्यू तथा तेल में घुलनशील सिंथेटिक रंग मिला।
7. मुजफ्फरपुर: मेसर्स गोकुल स्वीट्स से लिए गए रोल बर्फी के नमूने में चांदी के वर्क के स्थान पर एल्युमिनियम फाइल की पुष्टि हुई।
8. अररिया: मेसर्स सेंटर फार नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से लिए गए धनिया पाउडर के नमूने में आयल साल्युबल कलर एवं स्टार्च पाया गया।
9. पटना: दानापुर स्थित मेसर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द लंदन बलेरी (काव्या एंटरप्राइजेज) से लिए गए हल्दी पाउडर के नमूने में लेड क्रोमेट मिला।
10. पटना: मैसर्स निखिल एंटरप्राइजेज, गुलजारबाग से लिए गए सौंफ के नमूने में फास्ट ग्रीन एफसीएफ की उपस्थिति पाई गई।
11. खगड़िया: मैसर्स रौशन पनीर से लिए गए पनीर के नमूने में फार्मेलिन एवं स्टार्च की उपस्थिति तथा निर्धारित मानक से कम वसा की मात्रा पाई गई।

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