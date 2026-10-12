मेरठ: महाराजा अग्रसेन के एकता, सेवा और समरसता के संदेश को अपनाने का संकल्प 

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर शहर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन कर उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया।

रविवार को कंकरखेड़ा में भारतीय वैश्य परिवार महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री अंकित गुप्ता के आदर्श नगर स्थित आवास पर महाराजा अग्रसेन जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जिसमें मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजीव गुप्ता ने महाराजा अग्रसेन एवं माता लक्ष्मी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। महाराजा अग्रसेन के बताए मार्ग पर चलने काे प्रेरित किया।

महाराजा अग्रसेन के विचार आज भी समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने और आपसी मतभेदों को दूर कर एकता के सूत्र में बंधने की प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समाज की वास्तविक उन्नति तभी संभव है, जब सभी लोग एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनें और जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं।