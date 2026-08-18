मेरठ: होटल में किशोरी के संग नग्न अवस्था में पकड़ा फरदीन, मोबाइल से मिले 18 अश्लील वीडियो; दुष्कर्म का केस

जागरण संवाददाता, मेरठ। सदर बाजार के थापरनगर स्थित रंजीत होटल के अंदर से हिंदू संगठनों ने छापा मारकर सराय लालदास के फरदीन को नग्न अवस्था में पकड़ लिया। अंडा और चिकन बिरयानी खिलाकर हिंदू किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। फरदीन के मोबाइल से 18 अश्लील वीडियो मिले है। पहले हिंदू नाबालिक लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाता है, उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है।

हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने फरदीन को रंगेहाथ पकड़कर पुलिस बुलाई। उसके बाद फरदीन पर दुष्कर्म और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर प्रसारित करने का मुकदमा दर्ज किया। साथ ही होटल को सीज करने की मांग उठाई गई। कई घंटे तक हिंदू संगठनों ने किया हंगामा देहलीगेट के सराय लालदास निवासी फरदीन ने मेडिकल थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया। किशोरी कक्षा दस की पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद किशोरी को एक साल पहले रंजीत होटल में लाकर दुष्कर्म कर वीडियो बनाई। उसके बाद वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बना रहा था।

पांच दिन पहले फरदीन ने अपनी इंस्टाग्राम पर किशोरी के साथ किसिंग करते हुए फोटो अपलोड की। साथ ही एक धर्म पर टिप्पणी भी की। तभी से हिंदू संगठन के पदाधिकारी फरदीन का पीछा कर रहे थे। फरदीन के मोबाइल से मिले 18 अश्लील वीडियो सोमवार को दोपहर तीन बजे फरदीन ने किशोरी को थापरनगर स्थित रंजीत होटल में बुलाया। करीब तीन बजे हिंदू संगठन के कार्तिक प्रदेश अध्यक्ष नरसिंह वाहिनी, अंशुल प्रजापति, स्वप्रीत, तरुण कंसल, गोलू, प्रशांत, मनोज और शिवम ने छापा मार दिया। होटल के रूम से फरदीन को नग्न अवस्था में पकड़ लिया। किशोरी को फरदीन अंडा और चिकन बिरयानी खिला रहा था। एक साल से ब्लैकमेल कर किशोरी से शारीरिक संबंध बना रहा था।