मेरठ: होटल में किशोरी के संग नग्न अवस्था में पकड़ा फरदीन, मोबाइल से मिले 18 अश्लील वीडियो; दुष्कर्म का केस
हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने फरदीन को रंगेहाथ पकड़कर पुलिस बुलाई। उसके बाद फरदीन पर दुष्कर्म और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर प्रसारित करने का मुकदमा दर्ज किया। साथ ही होटल को सीज करने की मांग उठाई गई।
HighLights
सर्राफ कारीगर बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाता था
जागरण संवाददाता, मेरठ। सदर बाजार के थापरनगर स्थित रंजीत होटल के अंदर से हिंदू संगठनों ने छापा मारकर सराय लालदास के फरदीन को नग्न अवस्था में पकड़ लिया। अंडा और चिकन बिरयानी खिलाकर हिंदू किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। फरदीन के मोबाइल से 18 अश्लील वीडियो मिले है। पहले हिंदू नाबालिक लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाता है, उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है।
हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने फरदीन को रंगेहाथ पकड़कर पुलिस बुलाई। उसके बाद फरदीन पर दुष्कर्म और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर प्रसारित करने का मुकदमा दर्ज किया। साथ ही होटल को सीज करने की मांग उठाई गई।
कई घंटे तक हिंदू संगठनों ने किया हंगामा
देहलीगेट के सराय लालदास निवासी फरदीन ने मेडिकल थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया। किशोरी कक्षा दस की पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद किशोरी को एक साल पहले रंजीत होटल में लाकर दुष्कर्म कर वीडियो बनाई। उसके बाद वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बना रहा था।
पांच दिन पहले फरदीन ने अपनी इंस्टाग्राम पर किशोरी के साथ किसिंग करते हुए फोटो अपलोड की। साथ ही एक धर्म पर टिप्पणी भी की। तभी से हिंदू संगठन के पदाधिकारी फरदीन का पीछा कर रहे थे।
फरदीन के मोबाइल से मिले 18 अश्लील वीडियो
सोमवार को दोपहर तीन बजे फरदीन ने किशोरी को थापरनगर स्थित रंजीत होटल में बुलाया। करीब तीन बजे हिंदू संगठन के कार्तिक प्रदेश अध्यक्ष नरसिंह वाहिनी, अंशुल प्रजापति, स्वप्रीत, तरुण कंसल, गोलू, प्रशांत, मनोज और शिवम ने छापा मार दिया। होटल के रूम से फरदीन को नग्न अवस्था में पकड़ लिया। किशोरी को फरदीन अंडा और चिकन बिरयानी खिला रहा था। एक साल से ब्लैकमेल कर किशोरी से शारीरिक संबंध बना रहा था।
फरदीन के मोबाइल से किशोरी की आपत्तिजनक स्थिति की 12 वीडियो मिली है। छह वीडियो अन्य किशोरी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिली है।
हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने किया हंगामा
उसके बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने हंगामा कर दिया। हंगामा बढ़ता देखकर सदर पुलिस माैके पर पहुंची। उसके बाद किशोरी के स्वजन को भी बुलाया गया। हिंदू संगठन के सचिन सिरोही भी मौके पर पहुंच गए। होटल काे सीज कर लाइसेंस निरस्तीकरण की मांग की गई। उनका कहना था कि नाबालिक को मुस्लिम युवक के साथ किस आधार पर रूम किराए पर दिया गया। करीब दो घंटे तक चले हंगामे के बाद फरदीन और किशोरी को पुलिस सदर बाजार थाने ले गई। किशोरी के परिवार की तरफ से फरदीन पर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने का मुकदमा दर्ज किया है।
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सर्राफ कारीगर फरदीन हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाता था
सर्राफ कारीगर फरदीन नाबालिग हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाता था। उन पर मोटी रकम खर्च करता था। पिछले एक साल में कई हिंदू लड़कियों को फंसा चुका है, उसके मोबाइल में कई लड़कियों के वीडियो मिले है। उक्त लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगता था। उसने रंजीत होटल को अपना अड्डा बना रखा था। होटल में बिना आईडी के ही उसे रूम मिल जाता था। बताया जाता है कि उसके रूम पर होटल के मैनेजर किसी की आईडी लगा देते थे।
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इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर किशोरी के बयान और मेडिकल कराया गया। होटल स्वामी को भी मुकदमे में आरोपित बनाया गया है।