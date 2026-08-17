नींद खुली तो बिस्तर पर नहीं थी... सुहागरात के 6 दिन बाद लुटेरी दुल्हन फरार, कैश-जेवर भी गायब; आगरा में FIR

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजनगरी के थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी (रामजी की बगीची) में लुटेरी दुल्हन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिचौलियों के जाल में फंसकर एक विधवा महिला ने अपने बड़े बेटे का घर बसाने का सपना देखा था, लेकिन नई दुल्हन घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी समेटकर रफूचक्कर हो गई।

पीड़ित परिवार ने जब पुलिस में शिकायत की बाद कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय के माध्यम से सिकन्दरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अदालत के दरवाजे पहुंची 50 वर्षीय विधवा मामला सिकंदरा क्षेत्र की रहने वाली करीब 50 वर्षीय विधवा गुड्डी देवी पत्नी स्वर्गीय लाखन सिंह कुशवाह से जुड़ा है। पीड़िता के मुताबिक, उनके बड़े बेटे विश्नू के विवाह के लिए शमशाबाद निवासी जवाहर सिंह ने प्रयागराज की प्रीति नामक युवती का रिश्ता सुझाया था। बिचौलियों ने लड़की को गरीब और अनाथ बताकर शादी का पूरा खर्च गुड्डी देवी पर डाल दिया। 27 जून 2026 को बिचौलिए जवाहर सिंह, कथित भाई डॉ. धारा सिंह और एक अन्य व्यक्ति युवती प्रीति को लेकर गुड्डी देवी के घर पहुंचे।

विवाह की रस्मों से ठीक पहले शादी के सामान के नाम पर डेढ़ लाख रुपये की मांग की गई। पीड़ित परिवार ने मजबूरन एक लाख रुपये नकद और 50,500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए। 27 जून को ही घर पर शादी संपन्न हुई और बिचौलिए चले गए।