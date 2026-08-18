मसूद अजहर से फिक्स थी मीटिंग, बिहार से पासपोर्ट बनवाकर PAK भागने की थी तैयारी; आतंकी जफर पर नया खुलासा

सुशील कुमार, मेरठ। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है। मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आइएसआइ का सहयोग करने वाले गैंग्सटर शहजाद भट्टी के नेटवर्क को खत्म कर दिया। 200 से ज़्यादा ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार करके उसके खतरनाक हमलों के प्लान को नाकाम कर दिया। भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में आपरेशन चलाकर आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की शानदार मिसाल पेश की।

उक्त आरोपितों ने काफी सामान भी बरामद किया। अकेले वेस्ट यूपी में अभी तक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और सरफराज डोगरा से जुड़े 16 संदिग्ध आतंकी पकड़े जा चुके है, ज्यादातर सभी का कनेक्शन मेरठ में जुड़ा हुआ मिला है।

जफर की गिरफ्तारी के बाद प्लान फिर किया नाकाम मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी के बाद एकबार फिर साबित हो गया कि पाकिस्तानी गैंग्सटरों के निशाने पर वेस्ट यूपी पूरी तरह से है। पिछले सात माह में अभी तक एटीएस और सिविल पुलिस की कार्रवाई में 16 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके है। यह सभी संदिग्ध आतंकी हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से पकड़े गए है। सभी का सीधा जुड़ाव मेरठ से मिला है। उमर, आजाद राजपूत और तुषार चौहान समेत काफी युवक उनके झांसे में आकर काम कर रहे थे।

तुषार चौहान ने तो अपना नाम भी मुस्लिम रख लिया था। एटीएस अभी भी मान रही है कि मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी के बाद सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। जफर से जुड़े हुए अन्य युवकों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

बुलंदहशहर के मदरसे से जुड़ा है जफर का कनेक्शन मोहम्मद जफर का कनेक्शन बुलंदशहर के मदरसे से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि वहां भी जफर के परिचित है, जिन पर एटीएस की टीम काम कर रही है। जफर के रिश्तेदार भी वेस्ट यूपी में जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे है। एटीएस की टीम उनकी निगरानी कर रही है। बताया जाता है कि बुलंदशहर के मदरसे में रहने वाले परिचित ने ही 2017 में जफर को मदरसे में पढ़ने के लिए मेरठ बुलाया था।