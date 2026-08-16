सौरभ हत्याकांड: गवाह बुलाने के प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई, मेरठ कोर्ट में बहस पूरी

जागरण संवाददाता, मेरठ। बहुचर्चित सौरव राजपूत हत्याकांड में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल केके चौबे के द्वारा बहस पूरी कर ली गई है। अब धारा 311 के तहत चार गवाह बुलाने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर शुक्रवार को डिफेंस काउंसिल की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र की सुनवाई पर सोमवार की तिथि नियत की है।

बहस पूरी होने के बाद चार गवाह बुलाने के लिए न्यायालय में दिया था प्रार्थना पत्र ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी ने 2016 में इंदिरानगर निवासी सौरभ से प्रेम विवाह किया था। 2019 में मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया। इसी वर्ष मुस्कान की मुलाकात सहपाठी साहिल से हुई। मुस्कान और सौरभ के प्यार में साहिल की एंट्री होते ही बात तलाक तक पहुंच गई। सौरभ मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर लंदन चला गया। साहिल और मुस्कान एक दूसरे के करीब आ गए।