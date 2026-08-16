मेरठ: घर में घुसा 8 फीट का लंबा अजगर देखकर दहशत में आए लोग, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

जागरण संवाददाता, मेरठ। गांव हसनपुर कदीम में शुक्रवार को करीब 8 फीट लंबा अजगर एक घर में घुस गया। घर में काम कर रहे लोगों ने जैसे ही अजगर को देखा, डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। शोर-शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। बाद में ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया।

घर में घुसने की घटना से गांव वालों में डर का माहौल ग्रामीणों का कहना है कि गांव जंगल के करीब है। ऐसे में जंगल से वन्यजीवों के आबादी क्षेत्र में पहुंचने का खतरा बना रहता है। अजगर के घर में घुसने की घटना से ग्रामीणों में डर है। उनका कहना है कि गांव में छोटे बच्चे भी रहते हैं और ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है।

बुलंदशहर में भी निकला था विशाल अजगर इससे पहले पिछले मंगलवार को बुलंदशहर में रजवाहे की पटरी से बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजर रहे थे, तभी रजवाहे में हलचल देखी गई। पास जाकर देखा तो एक विशाल अजगर कुत्ते को निगल रहा था। यह देख कांवड़ियों में अफरा-तफरी मच गई थी। कुछ कांवड़ियों ने घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।