वीरता पदक विजेताओं और उनके परिवारों को लाइफटाइम फ्री रेल यात्रा, ई-पास के जरिए होगी टिकट बुकिंग

जागरण संवाददाता, मेरठ। देश की रक्षा में अदम्य साहस दिखाने वाले सैनिकों के सम्मान में रक्षा मंत्रालय ने महत्वपूर्ण पहल की है। सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल (गैलेंट्री) से सम्मानित वीरता पदक विजेताओं को भारतीय रेल में आजीवन यात्रा सुविधा देने की मंजूरी दी गई है। इसका लाभ उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों और अविवाहित बलिदानी पदक विजेताओं के माता-पिता को भी मिलेगा।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, पात्र लाभार्थी फर्स्ट क्लास, सेकेंड एसी और एसी चेयर कार में निश्शुल्क यात्रा कर सकेंगे। सेना के एडीजीपीआइ की ओर से जारी सूचना के अनुसार, योजना लागू करने के लिए डिजिटल और पेपरलेस प्रक्रिया तैयार की गई है।

पात्र लाभार्थी इंडियन रेलवे कंसेशन कार्ड पोर्टल (आइआरसीसीपी) पर आनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। सत्यापन के बाद उन्हें आनलाइन ई-पास जारी किया जाएगा। इसके आधार पर एक नवंबर 2026 से आइआरसीटीसी के वेब पोर्टल के माध्यम से टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू होगी।