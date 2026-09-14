पुराने विमान और पैसे की कमी... बर्बादी की कगार पर कंगाल पाकिस्तान की वायुसेना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से दुनिया भर में एयर फोर्स का आकार छोटा होता जा रहा है, हालांकि इसकी क्षमता में कोई कमी नहीं आई। उदाहरण के लिए, भारतीय वायु सेना (IAF) की क्षमता 42.5 स्क्वाड्रन की है, लेकिन अभी यह 30 से भी कम स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है। नई दिल्ली स्थित काउंसिल फॉर स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च के अनुसार, 1996 में इसके बेड़े में सबसे ज्यादा यानी लगभग 40 स्क्वाड्रन थे।

भारत कोई अकेला देश नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस बजट वाले अमेरिका के पास कोल्ड वॉर के अंत में लगभग 4,500 विमानों का टैक्टिकल फाइटर बेड़ा था। आधिकारिक प्रकाशन एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन के अनुसार, तब से यह संख्या घटकर आधी से भी कम हो गई है।

चीन बना अपवाद रॉयल एयर फोर्स और ज्यादातर अन्य एयर फोर्स, खासकर पश्चिमी देशों की वायु सेनाओं में भी ऐसी ही गिरावट देखी गई है। हालांकि, चीन एक बड़ा अपवाद रहा है। उसने इसी दौरान अपनी वायु सेना का आकार और क्षमता, दोनों में विस्तार किया है।

इस गिरावट की मुख्य वजहों में से एक वह चीज है जिसे पीस डिविडेंड (शांति का लाभ) कहा जाता है। सोवियत संघ के पतन के बाद जब बड़े पारंपरिक युद्ध का खतरा कम होता दिखा तो कई देशों ने रक्षा खर्च में कटौती की और नतीजतन अपनी सेनाओं का आकार छोटा कर दिया।

रूस-यूक्रेन युद्ध ने बदली सोच यूरोप को दशकों तक इस पीस डिविडेंड का फायदा मिला, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले ने महाद्वीप की सुरक्षा से जुड़ी सोच को पूरी तरह बदल दिया। इस युद्ध और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के दबाव ने यूरोपीय देशों को अपनी सैन्य क्षमताएं मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है।

नाटो (NATO) के सदस्य देशों ने अब रक्षा पर कहीं ज्यादा खर्च करने का वादा किया है और गठबंधन ने जीडीपी का 5% तक खर्च करने का नया लक्ष्य तय किया है। लातविया और पोलैंड जैसे देश पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुके हैं या उसके करीब हैं, जबकि अन्य देश रूस से संभावित खतरे को देखते हुए तेजी से अपनी सैन्य क्षमताएं फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि, फाइटर बेड़ों के छोटे होने के पीछे एक और वजह है। और यह वजह देशों को कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। वह है महंगाई को ध्यान में रखने के बाद भी आधुनिक लड़ाकू विमानों को खरीदने और उनके रखरखाव की बढ़ती लागत।

आधुनिक फाइटर जेट की जरूरत ज्यादातर देशों में फाइटर एयरक्राफ्ट (लड़ाकू विमान) खरीदना कड़ी राजनीतिक और वित्तीय जांच के दायरे में आता है। इसलिए, आधुनिक फाइटर बेड़े को बनाए रखना उतना ही राजनीति और अर्थशास्त्र का मामला है, जितना कि सैन्य जरूरतों का। इसकी लागत से बचना मुश्किल है। आधुनिक फाइटर विमान 1990 के दौर के अपने पुराने वर्शन की तुलना में कहीं ज्यादा सक्षम हैं।

ये ज्यादा दूरी से ही खतरों का पता लगा सकते हैं, दूर मौजूद टारगेट पर हमला कर सकते हैं, कहीं ज्यादा सटीकता से निशाना साध सकते हैं, एडवांस्ड नेटवर्क का हिस्सा बनकर काम कर सकते हैं और पायलटों को हालात की कहीं बेहतर जानकारी दे सकते हैं लेकिन इन सभी क्षमताओं की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है।

जैसे-जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट ज्यादा काबिल होते जा रहे हैं, हर एक एयरक्राफ्ट को खरीदने, चलाने और उसका रखरखाव करने का खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के पास कौन-कौन से एयरक्राफ्ट पाकिस्तान इस ट्रेंड से अलग काम कर रहा है। इस्लामाबाद ने अपने कॉम्बैट फ्लीट (लड़ाकू विमानों के बेड़े) की संख्या बनाए रखने के लिए नए एयरक्राफ्ट शामिल करके और पुराने एयरफ्रेम को अपग्रेड करके काफी कोशिशें की हैं।

इसका मिराज फ्लीट शायद सबसे साफ उदाहरण है। मिराज III और मिराज V, जो कभी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट थे उन्हें लगभग सभी पुराने ऑपरेटर्स ने काफी पहले ही रिटायर कर दिया है। हालांकि, पाकिस्तान अभी भी इनका इस्तेमाल कर रहा है।

पाकिस्तान एयर फोर्स (PAF) अलग-अलग तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट का बेड़ा चलाती है, जो फ्रांस, अमेरिका और चीन से हासिल किए गए हैं। इसके बेड़े में अमेरिकी F-16, फ्रांस में बने मिराज III और मिराज V और चीन में बने एयरक्राफ्ट की बढ़ती संख्या शामिल है। चीन में बने एयरक्राफ्ट में F-7 और J-10 के साथ-साथ JF-17 भी शामिल हैं, जिन्हें पाकिस्तान चीन के सहयोग से अपने देश में ही असेंबल करता है।

पीएएफ का आखिरी F-7 स्क्वाड्रन अब JF-17 ब्लॉक III में बदल रहा है। जब यह बदलाव पूरा हो जाएगा तो JF-17 वाले स्क्वाड्रनों की संख्या छह से बढ़कर सात हो जाएगी। पीएएफ तीन F-16 स्क्वाड्रन भी चलाती है। इनमें से दो को 1980 के दशक में शामिल किया गया था, जबकि तीसरे को 2010 के आसपास शामिल किया गया था।

इसके अलावा, मिराज III और मिराज V फाइटर विमानों वाले चार स्क्वाड्रन भी हैं। पाकिस्तान ने 1967 में मिराज को शामिल करना शुरू किया था। कुछ विमान बाद में सऊदी अरब से लिए गए और कुछ रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स से सेकंड-हैंड खरीदे गए। इस बेड़े में सबसे नया विमान चीनी J-10CE है, जिसे पाकिस्तान ने हाल ही में हासिल किया है। यह पीएएफ के लिए एक बड़ी चुनौती है।

कंगाल पाकिस्तान की मुसीबत आने वाले सालों में इसके छह फाइटर स्क्वाड्रनों (दो F-16 स्क्वाड्रन और चार मिराज स्क्वाड्रन) को बदलने की जरूरत होगी। लगभग 15 फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्रनों वाली फोर्स में छह स्क्वाड्रनों का हटना बेड़े का लगभग 40% हिस्सा खोने जैसा है, जिससे क्षमता में एक बड़ी कमी आ सकती है।

अगर ट्रेनिंग और कन्वर्जन यूनिट्स को भी शामिल किया जाए तो पीएएफ की कुल फाइटर-संबंधी ताकत और भी ज्यादा है। कॉम्बैट कमांडर्स स्कूल (CCS) में इसके पास F-16, JF-17 और मिराज फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन हैं। सीसीएस पीएएफ का वही स्कूल है जो यूएस नेवी का टॉप गन स्कूल या भारतीय वायुसेना का टैक्टिक्स एंड कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है।

यह चार ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट्स भी चलाता है जो F-16 और JF-17 उड़ाती हैं। इन सबको मिलाकर पीएएफ के फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले स्क्वाड्रन्स की संख्या लगभग 22 हो जाती है। इनके अलावा, कॉम्बैट-सपोर्ट यूनिट्स भी हैं जो जरूरी मिशन पूरे करती हैं। जैसे कि एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे खास काम। कई दशकों से पाकिस्तान भारत के साथ संख्या के मामले में बराबरी बनाए रखने की कोशिश करता रहा है और अपने कॉम्बैट फ्लीट (लड़ाकू विमानों के बेड़े) का आकार बनाए रखने के लिए उसने काफी कोशिशें की हैं।

लेकिन अब उसे एक बड़ी कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस बात की भी थोड़ी संभावना है कि नाटो देश, जो F-35 शामिल कर रहे हैं अपने पुराने F-16 बेच दें। इससे पाकिस्तान को चीनी प्लेटफॉर्म के साथ नेटवर्क कम्पैटिबिलिटी की पाबंदियों के बावजूद अपने F-16 बेड़े के आकार को बनाए रखने या बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

पाकिस्तान के लिए समस्या गंभीर है यह समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि उसके पुराने बेड़े का एक बड़ा हिस्सा अपनी टेक्निकल टोटल लाइफ (TTL) के आखिर तक पहुंच रहा है। पाकिस्तान का मिराज बेड़ा बहुत पुराना है, जबकि उसके कुछ F-16 भी अपनी सर्विस लाइफ की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं। पीएएफ ने अपने स्वदेशी फाइटर जेट के लिए आखिरी बार 2020 में सार्वजनिक रूप से बड़ा ऑर्डर दिया था, जब उसने एडवांस्ड JF-17 ब्लॉक III के 50 एयरफ्रेम का ऑर्डर दिया था।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार, पाकिस्तान को अपने 20 J-10 फाइटर जेट्स में से आखिरी जेट भी मिल गया है। इसलिए सार्वजनिक रूप से घोषित ऑर्डर्स के आधार पर ऐसा लगता है कि पीएएफ को विमानों की संख्या में भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है, जब तक कि वह फाइटर जेट खरीदने का कोई और बड़ा प्रोग्राम शुरू न करे।

पाकिस्तान चीन के पांचवीं पीढ़ी के J-35 फाइटर जेट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी औपचारिक समझौते की घोषणा नहीं हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर उन सैन्य उपकरणों की एक लिस्ट भी पोस्ट की थी जिन्हें पाकिस्तान के चीन से खरीदने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में उस पोस्ट को हटा दिया गया और इससे संभावित समझौते को लेकर अटकलें और बढ़ गईं।

अगर J-35 का समझौता नहीं हो पाता है तो पूरी संभावना है कि पाकिस्तान कान (Kaan) के लिए तुर्की का रुख करेगा, हालांकि इसमें कुछ साल की देरी हो सकती है। वह शायद एक्स फैक्टर के लिए स्टील्थ UCAV और/या BVR रेंज की क्षमता के कारण अतिरिक्त 20 J-10CE विमानों को भी चुन सकता है।

लेकिन 'कान' के लिए एक संभावित शर्त पीएएफ के चीन-प्रधान नेटवर्क के साथ कम्पैटिबिलिटी होगी, जिसके लिए बहुत अधिक त्रिपक्षीय सहयोग की आवश्यकता होगी। पाकिस्तान पहले ही सैन्य हार्डवेयर पर भारी खर्च करने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुका है।

क्या पाकिस्तान उठा सकता है इतना खर्चा? 2016-20 में 10वें स्थान से ऊपर उठकर, 2021-25 में वह प्रमुख हथियारों का दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा आयातक देश बन गया। इन दोनों अवधियों के बीच उसके हथियारों के आयात में 66% की वृद्धि हुई। 2021-25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में पाकिस्तान की हिस्सेदारी 4.2% थी और इस आयात का 80% हिस्सा चीन से आया, जो 2016-20 में 73% था। बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस रफ्तार को बनाए रखने का खर्च उठा सकता है।

कमजोर अर्थव्यवस्था और भारी कर्ज के बोझ के कारण, लड़ाकू विमानों की पूरी तरह से नई पीढ़ी के लिए फंडिंग करना मुश्किल होगा। आईएमएफ के अनुसार, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया में 40वें नंबर पर है फिर भी उसके पास दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी वायु सेना है।

बांग्लादेश के साथ तुलना करने पर दिलचस्प बातें सामने आती हैं। आर्थिक रूप से बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में है, लेकिन उसकी वायु सेना बहुत छोटी है। एक प्रमुख मिलिट्री ट्रैकर के अनुसार, उसकी रैंकिंग 65वीं है। यह तुलना दिखाती है कि पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों का बड़ा बेड़ा बनाए रखने को कितना ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन इस्लामाबाद की इस महत्वाकांक्षा की भी एक सीमा हो सकती है। कुल मिलाकर पीएएफ शायद ऐसे वादे कर रही है जिन्हें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरा नहीं कर सकती।