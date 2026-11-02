दूल्हा लाया म्यूजिक सिस्टम तो बिगड़ गई दुल्हन, सुबह लौटी बरात; शाम को निकाह

संवाद सूत्र, हस्तिनापुर (मेरठ)। थाना क्षेत्र के बस्तौरा गांव में शादी समारोह के दौरान म्यूजिक सिस्टम लाने पर दुल्हन व दूल्हा पक्ष में विवाद हो गया। नाराज दूल्हा पक्ष बिना निकाह के बरात वापस लेकर चला गया। देर शाम दोनों पक्षों के जिम्मेदारों ने बैठकर समझाया ओर विवाद समाप्त कराया। सहमति के बाद गणमान्य लोगों की मौजूदगी में निकाह की रस्म पूरी कराई गई और दुल्हन को विदा किया गया।

ग्राम बस्तौरा में एक ही परिवार में दो सगी बहनों की शादी थी। इसके लिए अलग-अलग स्थानों से दो बरात आई थीं। इनमें से एक बरात थाना भावनपुर क्षेत्र के गांव मुबारिकपुर से आई थी।

लड़की पक्ष ने दूल्हा पक्ष से म्यूजिक सिस्टम लाने को किया था मना चढ़त के दौरान मुबारिकपुर से आया दूल्हा बरात के साथ म्यूजिक सिस्टम संग लाया था। लड़की पक्ष ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि रिश्ता तय होने से पहले ही लड़के पक्ष को बता दिया था कि परिवार में एक मौत के कारण शोक का माहौल है। इसलिए म्यूजिक सिस्टम न लाए। म्यूजिक सिस्टम को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया।

दोनों पक्षों के जिम्मेदारों ने समझाकर विवाद कराया समाप्त इसके बाद भी काफी देर तक हंगामा चलता रहा। लड़की पक्ष ने निकाह करने से इनकार कर दिया। इस पर मुबारिकपुर से आई बरात बिना निकाह वापस लौट गई। उसी घर में आई दूसरी बरात की शादी की रस्में संपन्न करा दी गई थीं। देर शाम दोनों पक्षों के बीच जिम्मेदार लोगों ने बातचीत की। इसके बाद उन्होंने आपसी सहमति बनाई।