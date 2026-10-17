अमित हत्याकांड में पत्नी-प्रेमी को मुत्युदंड: जानिए कैसे हुआ सांप के काटने की कहानी पर्दाफाश?

जागरण संवाददाता, मेरठ। अमित कश्यप के चेहरे पर नाखूनों के निशान देखकर पुलिस को हत्या का शक हुआ। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस ने उसे उठाना चाहा तो परिवार ने विरोध किया। सांप के काटने पर सरकार से आर्थिक मदद मिलने की बात समझाने के बाद परिवार तैयार हुआ, लेकिन रविता ने शव उठाने नहीं दिया। पुलिस ने जबरन पोस्टमार्टम कराया और रिपोर्ट का इंतजार किया।

हत्या के चार दिन बाद आई रिपोर्ट में पता चला कि गला दबाए जाने से दम घुटने के कारण अमित की मौत हुई थी। नाक पर नाखूनों के निशान और होंठ पर चोट के निशान भी मिले। पुलिस के मुताबिक, गला दबाने के दौरान हुई छीना-झपटी में नाक पर निशान पड़े थे।

तत्कालीन थाना प्रभारी इंदू वर्मा ने बताया कि रविता की मोबाइल काल डिटेल की जांच में रात को अमरदीप से 51 बार बातचीत का पता चला। इसके बाद रविता और अमरदीप को हिरासत में लेकर अलग-अलग बयान दर्ज किए गए। पुलिस के अनुसार, दोनों ने अमित की हत्या करना कबूल किया।

नाक पर नाखून की खरोंच और होंठ पर चोट के बावजूद स्वजन बता रहे थे हादसा तत्कालीन थाना प्रभारी इंदू वर्मा ने बताया कि अमित की मौत के बाद घटनास्थल पर सांप की मौजूदगी ने शुरुआती तौर पर मामले को सांप के काटने से जोड़ने की आशंका पैदा की थी। परिवार ने यह भी बताया कि 12 अप्रैल की रात सांप अमित के साथ रहा था। पोस्टमार्टम में सामने आए तथ्यों ने इस कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। रविता ने बताया कि शाकुंभरी देवी के दर्शन से लौटते समय बस में बेटी को गोद में लेते हुए अमित का होंठ सीट से टकरा गया था।