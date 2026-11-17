जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ के औद्योगिक गलियारे में 214 हेक्टेयर के प्रथम चरण में सबसे पहला भूमि पूजन 25 नवंबर को एल्युमीनियम के बेवरेज कैन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बार बेवरेज के प्लांट का होगा। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के भी इस कार्यक्रम में आने की संंभावना है।

प्रदेश के पांच औद्योगिक एक्सप्रेसवे के किनारे कुल 30 औद्योगिक गलियारों को विकसित किया जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 11 जनपदों में औद्योगिक गलियारों के लिए जमीन की खरीद की जा रही है। मेरठ में बिजौली और खरखौदा गांव की 214 हेक्टेयर भूमि में औद्योगिक गलियारा का प्रथम चरण विकसित हो रहा है।

190 हेक्टेयर से अधिक भूमि की खरीद के बाद यूपीडा ने यहां विकास कार्य शुरू करा दिए हैं। चयनित एजेंसी ब्लैकलीड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर कोमल सिंह ने बताया कि औद्योगिक गलियारा में सात मुख्य सड़कों का निर्माण होगा। उनके किनारे प्रीकास्ट तकनीक से सीमेंटिड नालों का निर्माण कराया जा रहा है।

सड़कों के लिए मिट्टी भराव और लेवल का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कंपनी ने अपना प्लांट भी यहां स्थापित कर लिया है। यूपीडा ने प्रथम फेज की जमीन में कुल 24 भूखंड निर्धारित किए हैं। इनमें से सात का आवंटन विभिन्न कंपनियों को किया जा चुका है।



सरकार ने हाल ही में अमेरिकी कंपनी बाल कॉर्पोरेशन की भारतीय इकाई बाल बेवरेज पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 20 हेक्टेयर का भूखंड आवंटित किया है। जिस पर कंपनी तीन हजार करोड़ का निवेश करके पेय पदार्थों की पैकेजिंग के लिए एल्युमीनियम कैन बनाने का प्लांट स्थापित करेगी। इसकी जमीन की निशानदेही करा दी गई है।

कंपनी ने 25 नवंबर को भूमि पूजन की तैयारी की है। कंपनी ने इवेंट की व्यवस्था की जिम्मेदारी इवेंट कंपनी स्फिनक्स एडोनिस इंडिया को सौंपी है। इवेंट मैनेजर जुबैर चौधरी ने बताया कि आयोजन के लिए 100 गुना 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है।

एल्युमीनियम कैन बनाएगी बाल ब्रेवरेज अमेरिका मूल की कंपनी बाल कॉरपोरेशन पेय पदार्थों, पर्सनल केयर और घरेलू उत्पादों के लिए पर्यावरण के अनुकूल रिसाइकिलेबल एल्युमीनियम के कैन और बोतलें बनाती है। भारत में यह कंपनी बाल बेवरेज पैकेजिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम कर रही है।

भारतीय बाजार में कोल्ड ड्रिंक्स, बीयर, एनर्जी ड्रिंक्स और डेयरी उत्पादों के लिए एल्युमीनियम कैन उपलब्ध कराती है।फिलहाल इसके भारत में दो प्लांट तलोजा (महाराष्ट्र) और श्री सिटी (आंध्र प्रदेश) में हैं। मेरठ में लगभग एक साल में कंपनी उत्पादन शुरू करने का दावा कर रही है।