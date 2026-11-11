ICSE-ISC बोर्ड परीक्षा की तिथियां जारी, 45 मिनट पहले शुरू होगी 10वीं की परीक्षा, 30 मिनट पहले बंद होंगे प्रवेश

जागरण संवाददाता, मेरठ। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) की ओर से वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिए समय को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। काउंसिल की आईसीएसई बोर्ड परीक्षा अब पिछले वर्षों की तुलना में 45 मिनट पहले शुरू होगी।

काउंसिल ने मंगलवार को वर्ष 2027 की आईसीएसई (कक्षा 10) और आईएससी (कक्षा 12) बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस बार परीक्षा के समय और केंद्र पर पहुंचने के निर्देशों को लेकर विद्यार्थियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी।

आईसीएसई की परीक्षाएं सुबह 11 बजे शुरू होने की बजाय इस वर्ष सुबह 10:15 बजे से शुरू होंगी। आईएससी की अधिकांश परीक्षाएं दोपहर दो बजे से ही आयोजित की जाएंगी। शहर में सेंट मेरीज एकेडमी, सोफिया गर्ल्स स्कूल, सेंट थामस इंग्लिश मीडियम स्कूल, आल सेंट्स स्कूल, सेंट पैट्रिक्स एकेडमी, सेंट जेम्स स्कूल, सेंट फ्रांसिस कान्वेंट स्कूल के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेंगे।

सीआईएससीई ने दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से आधा घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य किया है। आईसीएसई की सुबह 10:15 बजे शुरू होने वाली परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को 9:45 बजे तक परीक्षा कक्ष में बैठना होगा। वहीं सुबह नौ बजे शुरू होने वाले पेपर के लिए 8:30 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है।

इसी तरह आईएससी की दोपहर दो बजे शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को 1:30 बजे तक परीक्षा कक्ष में बैठना होगा। दोनों परीक्षाओं में लिखित परीक्षा के निर्धारित समय के अतिरिक्त 15 मिनट प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे।

आईसीएसई की सुबह 10:15 बजे की परीक्षा का रीडिंग टाइम 10 बजे से शुरू होगा, जबकि सुबह नौ बजे की परीक्षा के लिए यह समय 8:45 बजे रहेगा। आईएससी में दोपहर दो बजे की परीक्षा के लिए 1:45 बजे से प्रश्नपत्र पढ़ने का समय मिलेगा। आइएससी की परीक्षाएं नौ फरवरी से शुरू होकर आठ अप्रैल तक चलेंगी, जबकि आइसीएसई की परीक्षाएं 15 फरवरी से 31 मार्च तक चलेंगी।

आईएससी कक्षा 12 की डेटशीट तिथि, विषय 9 फरवरी : एनवायरनमेंटल साइंस

10 फरवरी : इंग्लिश पेपर-1 लैंग्वेज,माडर्न इंग्लिश पेपर-1

12 फरवरी : एप्लाइड मैथमेटिक्स, रोबोटिक्स पेपर-1

15 फरवरी : इंग्लिश पेपर-2 लिटरेचर

16 फरवरी : माडर्न इंग्लिश पेपर-2

18 फरवरी : इकोनोमिक्स

22 फरवरी : भारतीय एवं विदेशी भाषाएं

24 फरवरी : केमिस्ट्री पेपर-1

26 फरवरी : अकाउंटेंसी

1 मार्च : मैथमेटिक्स

3 मार्च : फिजिकल एजुकेशन

4 मार्च : होम साइंस पेपर-1

8 मार्च : फिजिक्स पेपर-1

11 मार्च : बिजनेस स्टडीज

12 मार्च : जियोग्राफी

15 मार्च : बायोलाजी पेपर-1

17 मार्च : कंप्यूटर साइंस पेपर-1

19 मार्च : हिस्ट्री

25 मार्च : सोशियोलाजी

29 मार्च : कामर्स

31 मार्च : साइकोलाजी

2 अप्रैल : पालिटिकल साइंस

5 अप्रैल : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

6 अप्रैल : इलेक्टिव इंग्लिश

8 अप्रैल : लीगल स्टडीज

आईसीएसई कक्षा 10 की डेटशीट



तिथि, विषय