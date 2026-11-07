सीबीएसई डेटशीट: CBSE परीक्षा की टाइम टेबल देखें, मेरठ के 30,800 विद्यार्थी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, मेरठ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं में जिले के करीब 30,800 विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें कक्षा 10वीं के 16,500 और 12वीं के करीब 14,300 परीक्षार्थी हैं। इनमें निजी परीक्षार्थियों को भी शामिल किए जाने के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है।

सीबीएसई ने शुक्रवार छह नवंबर को दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। इस बार बोर्ड ने परीक्षा शुरू होने से 101 दिन पहले ही डेटशीट जारी कर दी है। इससे विद्यार्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।

करीब एक महीने ही जारी हुई डेटशीट, 16 फरवरी से होंगी परीक्षाएं खास बात यह है कि बोर्ड ने विषयों के संयोजन को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया है, ताकि किसी विद्यार्थी के दो विषयों की परीक्षा एक ही दिन न पड़े।