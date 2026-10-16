अमित मर्डर केस: पत्नी रविता व उसके प्रेमी अमरदीप की सजा पर फैसला आज, कोर्ट परिसर पहुंचीं मां ने की दोनों को फांसी की मांग

जागरण संवाददाता, मेरठ। बहसूमा क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात में हुए अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या का दोषी माना है।

अपर जिला जज कोर्ट संख्या-12 के न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने गत सात अक्टूबर को इस मामले में निर्णय सुनाया था। सजा को लेकर अदालत आज फैसला सुनाएगी। कोर्ट परिसर में पहुंचीं अमित की मां मुनेश ने हाथ जोड़कर दोषियों को फांसी देने की मांग की।

विवेचक ने जोड़ीं अहम कड़ियां और अधिवक्ता ने कोर्ट में मजबूती से साक्ष्य रखे अमित कश्यप हत्याकांड की विवेचक दारोगा इंदू वर्मा ने मामले की कड़ियां जोड़ीं, जबकि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फरजाना मकसूद ने अदालत में साक्ष्य पेश किए। सपेरे प्रीतमनाथ की गवाही अहम मानी गई। रविता और अमरदीप की काल डिटेल से उनके प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ।