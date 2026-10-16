अमित कश्यप हत्याकांड: पिता की हत्या में मां को मौत की सजा, कोर्ट ने DM को सौंपी तीनों बच्चों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, मेरठ। अपराध का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि अमित के तीन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। उनकी मां भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। अदालत ने कहा कि बच्चों के भविष्य पर पड़े इस गंभीर प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने अमित के तीनों बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। डीएम को बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

कहा गया कि उन्हें अच्छे स्कूलों में प्रवेश दिलाने तथा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अफसरों की है। साथ ही आदेशित किया कि बच्चों को क्या सुविधा मुहैया कराई गई है। अदालत को इसकी जानकारी से अवगत कराया जाए।