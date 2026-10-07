Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

सर्वेश कुमार मिश्रा बने मऊ के नए पुलिस अधीक्षक, SP कमलेश बहादुर का हुआ तबादला

By Jaiprakash Nishad Edited By: Sachin Sharma
Published: Wed, 07 Oct 2026 09:00 PM (IST)

मऊ में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर का तबादला कर दिया गया है।

सर्वेश कुमार मिश्रा

सर्वेश कुमार मिश्रा 

HighLights

  1. मऊ एसपी कमलेश बहादुर का हुआ तबादला।

  2. सर्वेश कुमार मिश्रा बने मऊ के नए एसपी।

  3. कानून व्यवस्था सुधारने की उम्मीद नए कप्तान से।

जागरण संवाददाता, मऊ। शासन ने जिले की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर का स्थानांतरण कर दिया है। उनके स्थान पर 4वीं पीएसी वाहिनी प्रयागराज के सेनानायक सर्वेश कुमार मिश्रा को यहां की कमान सौंपी गई है।

पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर बीते 31 मार्च को ही जिले का कार्यभार संभाले थे। उनके कार्य शैली पर एक माह बाद ही उंगलियां उठने लगी थी। यही नहीं भाजपा पदाधिकारी भी उनसे नाराज चल रहे थे।

फिलहाल कानून व्यवस्था में पकड़ मजबूत करने के लिए वह एड़ी चोटी लगाए हुए थे। बावजूद इसके शासन ने उनका तबादला पुलिस अधीक्षक लोक शिकायत मुख्यालय महानिदेशक पर किया गया है। इसके साथ उनके स्थानांतरण को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी हैं। फिलहाल नए कप्तान से लोगों को काफी उम्मीदें हैं।

यह भी पढ़ें- 'लखनऊ से यूक्रेन सड़क मार्ग से कैसे जाएंगे?'... देखें PCS-2025 के इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से पूछे गए कैसे सवाल