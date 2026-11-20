जागरण संवाददाता, मऊ। ठंड का मौसम शुरू होते ही खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले गरीबों, मजदूरों, राहगीरों व जरूरतमंदों की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए नगर के ब्रह्मस्थान पर नगर पालिका की ओर से 50 बेड का स्थायी रैनबसेरा संचालित किया जा रहा है। यहां जरूरतमंदों को बिना किसी शुल्क के ठहरने, सोने व शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि भोजन की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है।

मजदूर, कामगार, रिक्शा चालक, बेघर व राहगीर यहां रात गुजार सकते हैं। इस रैनबसेरे का निर्माण वर्ष 2015-16 में एक करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से कराया गया था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने इसका निर्माण कराया था। परिसर में पीने के लिए स्वच्छ और गर्म पानी की व्यवस्था है।

सुरक्षा व निगरानी के लिहाज से यहां रुकने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आईडी ली जाती है। उसके आने और जाने का समय रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इसके लिए एक मैनेजर एवं एक सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति की गई है जो पूरी व्यवस्था की निगरानी करता है।

लोगों को पहुंचने में हो रही परेशानी‌ नगर पालिका एवं जिला प्रशासन के अधिकारी समय-समय पर रैनबसेरे का निरीक्षण भी करते हैं। हालांकि इसकी लोकेशन ब्रह्मस्थान पर होने के कारण रोडवेज व रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों को यहां पहुंचने में परेशानी होती है। जिला अस्पताल व महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के लिए यह काफी दूर पड़ता है।