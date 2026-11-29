जागरण संवाददाता, मऊ। ठंड के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग मरीजों की सुविधा के लिए अलर्ट हो गया है। जिला अस्पताल और सीएचसी के वार्डों में भर्ती रोगियों को ठंड से बचाने के लिए हीटर और कंबल की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक वार्ड में एक हीटर लगाया जाएगा और मरीजों को कंबल उपलब्ध कराया जाएगा।

जिला अस्पताल में 15 से अधिक वार्डों में 100 बेड संचालित हैं। यहां भर्ती मरीजों को विभाग की ओर से एक-एक कंबल दिया जाएगा। सभी वार्डों में हीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। विभाग का दावा है कि एक से दो दिन में हीटर लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। मरीजों को कंबल वितरित करने की जिम्मेदारी स्टाफ नर्स को दी गई है। इस सुविधा का लाभ तीमारदारों को भी मिलेगा। हीटर और कंबल की सुविधा निशुल्क होगी।