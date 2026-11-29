जागरण संवाददाता, मऊ। जिले के चार ब्लॉकों की पांच ग्राम पंचायतों में अत्याधुनिक पंचायत भवन का निर्माण शुरू हो गया है। इसका संचालन शुरू होने से ग्रामीणों को जरूरी कार्य के ब्लाक व तहसील का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पांच ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण को 86.94 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

प्रत्येक पंचायत भवन के निर्माण पर 17.46 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। जिलाधिकारी से निर्माण की अनुमति मिलने और बजट आंवटित होने के बाद निर्माण शुरू कर दिया गया है। परदहां ब्लॉक की ग्राम पंचायत मन्सड़ी व रकौली एवं रानीपुर ब्लाक की पिरुआ, मोहम्मदाबाद गोहना ब्लाक की बरबोझी व फतहपुर मंडाव ब्लाक के मुहम्मदपुर चंदापार का चयन किया गया है।

इन ग्राम पंचायतों से भूमि संबंधी खसरा-खतौनी व ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद जिलाधिकारी ने वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित नक्शे के अनुसार निर्माण शुरू करा दिया है।