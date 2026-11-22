जागरण संवाददाता, मऊ। मत्स्य पालन को रोजगार एवं आय का मजबूत माध्यम बनाने के लिए सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ अब मछुआ समुदाय तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर रविवार को तहसील मधुबन के सुल्तानपुर बारागांव में मत्स्य विभाग द्वारा जागरुकता गोष्ठी आयोजित की गई।

इसमें मछुआ समुदाय के सदस्यों व मत्स्य पालकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों से मत्स्य पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। गोष्ठी में 10 मत्स्य पालकों ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए आवेदन किया।

सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. विनोद कुमार वर्मा ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन करने से उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। मत्स्य पालक विभाग की ओर से संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठाएं। इससे आमदनी बढ़ने के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।



