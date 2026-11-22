जागरण संवाददाता, जौनपुर। जनपद सुगंधित इत्र के निर्माण और निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान रखता था। करीब तीन दशक पूर्व तक यहां तैयार किया गया इत्र खाड़ी देशों में निर्यात किया जाता था।

हालांकि समय के साथ किसानों का रुझान बदला और स्थानीय इत्र उद्योग मंदी की चपेट में आ गया। अब सरकार इस प्राचीन पहचान को पुनर्जीवित करने व किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से फूलों की खेती को बढ़ावा देने में जुट गई है।

इत्र उद्योग को नई संजीवनी देने व फूलों की खेली को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग और शासन स्तर पर कई प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किसानों को बेला, गुलाब और चमेली की व्यावसायिक खेती के लिए विभागीय योजनाओं के माध्यम से अनुदान दिया जा रहा है।

सरकार की मंशा है कि आधुनिक तकनीक और वित्तीय मदद के सहारे किसानों को फिर से पारंपरिक पुष्प कृषि की ओर मोड़ा जाए। पारंपरिक फसलों के मुकाबले फूलों की खेती से कम समय और कम लागत में बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। इससे ऐतिहासिक जौनपुरी इत्र की महक दोबारा अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचेगी, बल्कि जिले के युवाओं और किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

जनपद के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र सिरकोनी, खानपुर अकबर, जमालपुर (करंजाकला) में ग्लेडियोलस; चाचकपुर (धर्मापुर) में गेंदा व रामनगर व रामपुर क्षेत्र में गेंदा व गुलाब का उत्पादन प्रमुखता से हो रहा है। नगर के सिपाह, चौकियां, चाचकपुर व हुसैनाबाद स्थानीय बिक्री केंद्र हैं। वहीं निकटवर्ती वाराणसी (काशी विश्वनाथ मंदिर व प्रमुख मंडियों) तक सड़क परिवहन से ताजे फूल भेजे जा रहे हैं।

जनपद में फूलों की खेती का क्षेत्रफल विवरण वर्ष 2024-25- वर्ष 2025-26- वर्ष 2026-27

पुष्प खेती का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)- 113- 116- 117.5

गेंदा का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) -45.2- 47- 49

गुलाब का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)- 59.4- 61 -63

ग्लैडियोलस का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)- 6.2- 6- 7

अन्य फूलों का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)- 2.2- 2- 2.1

कुल उत्पादन (क्विंटल)- 9335- 9543- 9612 विभिन्न योजनाओं में खेती का लक्ष्य (हेक्टेयर में) एकीकृत बागवानी विकास मिशन- गेंदा -10 हेक्टेयर, ग्लैडियोलस- 02 हेक्टेयर.

मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना- गेंदा -29हेक्टेयर, ग्लैडियोलस- 07 हेक्टेयर

राज्य सेक्टर अनुसूचित जाति, जनजाति (भौतिक लक्ष्य)- गेंदा चार हेक्टेयर, गुलाब दो हेक्टेयर भावी योजनाएं व क्लस्टर विकास जिले में गेंदा, ग्लेडियोलस व गुलाब-रजनीगंधा के प्रस्तावित क्लस्टर बनाकर किसानों को प्रशिक्षण, उन्नत पौध और कट फ्लावर विपणन की सुविधाएं देने की तैयारी है। इससे न केवल कृषकों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए भी रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। -डॉ. सीमा सिंह राणा, जिला उद्यान अधिकारी।