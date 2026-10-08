उत्तर प्रदेश में मखाने की खेती से बदलेगी किसानों की तकदीर, नई फसल का खाका तैयार

जागरण संवाददाता, मऊ। मखाना की खेती को जिले में बढ़ावा देने एवं किसानों को खेती के नए विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यान विभाग द्वारा नगर पालिका कम्युनिटी हाल में मखाना विकास योजना 2026-27 के तहत कृषक मेला, गोष्ठी एवं भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में किसानों को मखाना की वैज्ञानिक खेती, उत्पादन तकनीक, संभावित आर्थिक लाभ एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले अनुदान की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टालों पर किसानों को कृषि, उद्यान, मत्स्य एवं सिंचाई विभाग की योजनाओं व सुविधाओं की जानकारी दी गई।

गोष्ठी को संबोधित करते हुए मनोज राय ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। किसानों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने आधुनिक एवं नवोन्मेषी कृषि तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया।