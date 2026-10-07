मऊ सीमा पर पहुंचा 308 पहियों वाला विशालकाय ट्रेलर, वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर भरेगा रफ्तार

जागरण संवाददाता, मऊ। दो सौ टन वजनी वेसल लदा 308 पहियों वाला विशालयकाय ट्रेलर जनपद की सीमा से सात किलोमीटर पहले हैदरगंज गांव स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे समीप आकर रुक गया है। इसके बाद एनएचएआई के अधिकारियों ने निर्णय लिया कि ट्रेलर का संचालन गुरुवार को वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर शुरू होगा।

एनएचएआई के अधिकारियों बताया कि मंगलवार से ही वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के जरिए ट्रेलर मऊ जनपद की सीमा से पहले हैदरगंज गांव के पास आकर रुका है। आगे का रास्ता साफ होने पर गुरुवार को सुबह ट्रेलर का संचालन शुरू होगा और कुछ समय बाद वाहन जनपद की सीमा में प्रवेश कर जाएगा।