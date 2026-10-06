गाजीपुर से अगली मंजिल की ओर बढ़ा 308 पहियों वाला ट्रक, जुटी भीड़ को हटाने में पुलिस काे आया पसीना

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। बिरनो थाना के डांडीकला टोल प्लाजा पर के किनारे के लेन को तोड़कर बनाए गए रास्ता से होकर 308 पहियों वाला ट्रक टोल प्लाजा क्रॉस कर सुबह मरदह की तरफ बढ़ा। वाराणसी-गोरखपुर मार्ग पर मरदह के हैदरगंज गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दो ओवरब्रिज को क्रॉस कर ट्रक को मऊ के तरफ जाना है।

ओवरब्रिज के नीचे सड़क तोड़कर गिट्टी, मिट्टी डालकर ट्रक को जाने के लिए रास्ता बनाया गया। ट्रक को देखने के लिए हजारों की तादात में लोगो की भीड़ जुटी रही और रील, वीडियो एवं फोटो खींचने वालो की होड़ लगी रही। गांव-गांव से पहुंचे लोगों का झुंड सड़क के किनारे सुबह से ही ट्रक का इंतजार कर रहे थे। जनता के बीच 308 पहियों वाला वायरल ट्रक कहा तक पहुंचा? की चर्चाएं की जा रही हैं।

भीड़ हटाने में जुटी रही पुलिस मरदह के बाद कंसहरी गांव के पास ट्रक रुकने पर हजारों की तादात में भीड़ जुटने पर फोरलेन के एक लेन पर जमा भीड़ को हटाने के लिए मरदह थानाध्यक्ष अनिल सिह मौके पर फोर्स के साथ पहुचे घंटों तक भीड़ हटाने की कवायद करते रहे।

एक तरफ भीड़ हटाते तो दूसरी तरफ भीड़ जुट जा रही थी यह क्रम घण्टों तक चलता रहा। 308 पहियों वाले ट्रक की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। रील बनाने वाले लोग फोटो-वीडियो, रील बनाने के साथ ही ट्रक के पास खड़े होकर नाचने झूमने की हरकतें करते नजर आए, जिनके आस-पास जुटी भीड़ को पुलिस हूटिंग कर हटाने में जुटी रही।