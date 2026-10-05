जागरण संवाददाता, मरदह (गाजीपुर)। 200 टन से अधिक वजन और करीब 100 फीट लंबे औद्योगिक बॉयलर को लेकर चल रहा 308 पहियों वाला मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक ट्रक सोमवार को बिरनो के डांडीकला टोल प्लाजा पर पहुंचकर रुक गया।

टोल पार कराने के लिए दोपहिया वाहनों के लिए बनी किनारे की लेन को तोड़कर मिट्टी डालकर रास्ता बनाया गया है, लेकिन मिट्टी गीली होने के कारण ट्रक आगे नहीं बढ़ सका। सोमवार को गिट्टी डालकर रास्ता मजबूत करने के बाद इसे टोल पार कराने की तैयारी की गई।

सोमवार को देवकठिया से चला ट्रक करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर टोल से पहले रुक गया। वाराणसी-गोरखपुर मार्ग पर ग्रीन फील्ड हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे से वाहन के नहीं निकल पाने के कारण उसे ऊपर से पार कराने में काफी समय लगा।

ट्रक को देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुबह से ही सड़क किनारे भीड़ लगी रही। लोग मोबाइल से फोटो, वीडियो और रील बनाते नजर आए। सोशल मीडिया पर भी ट्रक के पहुंचने की तस्वीरें और वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहे हैं।