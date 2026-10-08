मऊ में इंदारा ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य तेज, 21 पिलरों का 80 प्रतिशत कार्य पूरा

जागरण संवाददाता, अदरी (मऊ)। अलीनगर-मझवारा शहीद मार्ग स्थित इंदारा-4 स्पेशल पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण तेज हो गया है। करीब 64.75 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे पुल के कुल 21 पिलर में लगभग 80 प्रतिशत तैयार हैं। कार्यदायी संस्था को 31 मार्च 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।

इंदारा रेलवे क्रॉसिंग पर लंबे समय से लगने वाला जाम स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। ट्रेन आने पर फाटक बंद होते ही दोनों ओर वाहनों की कतार लग जाती है। मधुबन और मझवारा की ओर आने-जाने वालों को घंटों इंतजार करना पड़ता है।