एक दिन की डीएम बनीं अंशिका तो डेढ़ घंटे में ही निपटा दिए कई मामले, क्लास में सबसे तेज होने का मिला इनाम

जागरण संवाददाता, मऊ। एक दिन की जिलाधिकारी बनीं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोपागंज की हाई स्कूल की छात्रा अंशिका के सामने भूमि विवाद के मामले छाए रहे। इस दौरान अंशिका ने एक-एक करके विभिन्न मामलों में डेढ़ घंटे की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को मामले का निबटारा करने के लिए निर्देशित किया। मिशन शक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन ने अंशिका को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया था।

अंशिका मूल रूप से मधुबन के नेवादा गोपालपुर की रहने वाली है। उनके पिता बृजबिहारी किसान व माता अनीता देवी गृहणी हैं। अपने कक्षा में मेधावी होने के कारण उसका चयन किया गया था। अंशिका सुबह दस बजे के करीब अपनी वार्डेन सुनीता यादव के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची।

कुर्सी पर बैठने से पूर्व जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने कुमारी अंशिका को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने उन्हें सहयोग प्रदान करते हुए प्रशासनिक कार्यप्रणाली एवं जनसमस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया से अवगत कराया। एसडीएम को दिया निर्देश मधुबन के दिघेड़ा निवासी कौशिल्या देवी ने पैमाइश के बाद बाहा में जमीन देने का प्रार्थना पत्र दिया। इस पर उन्होंने एसडीएम मधुबन को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार मधुबन के बेलभद्रपुर निवासी रामसोच ने आदेश के बाद भी भींटा पर अतिक्रमण की शिकायत की। साथ ही अतिक्रमण हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इस पर अंशिका ने एसडीएम मधुबन को जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।